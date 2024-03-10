Происшествия 10.03.2024 в 16:09

Мама искусанного алабаем мальчика из Бурятии требует изолировать агрессивную собаку

Женщина хочет, чтобы хозяева пса куда-нибудь его отдали

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Мама искусанного алабаем мальчика из Бурятии требует изолировать агрессивную собаку

Недавно в Гусиноозерске на ребенка напал алабай. По словам свидетелей, собака выбежала через дыру в заборе и набросилась на юного жителя. Мальчик в это время играл на детской площадке. После инцидента хозяйке собаки выписали штраф, она пообещала устранить нарушения условий содержания собаки.

Позднее к владелице алабая с проверкой нагрянули инспектор Управления ветеринарии и сотрудник муниципального контроля администрации Селенгинского района.

«Во время проверки собака находилась в вольере. Хозяйка подтвердила, что в заборе присутствовала дыра, через которую животное и выбежало за пределы ограды. На данный момент забор восстановлен, самовыгул не допускается», - сообщили в управлении.

Мама пострадавшего ребенка тем временем обеспокоена тем, что собака так и продолжает жить на старом месте. В соцсети «ВКонтакте» женщина сообщила, что все произошло еще 18 февраля и сейчас она не знает, что делать.

«Жить и бояться выпускать детей на улицу? Самой страшно ходить. Дошло до того, что однако придется продавать квартиру и уезжать отсюда. Из-за какой-то собаки я должна менять место жительства? А у меня трое совсем маленьких детей. Куда я поеду? Специально сюда переехали, потому что рядом школа, садик недалеко. Машины сильно не ездят. А тут собака. Не знаю, куда дальше обращаться, от бессилия руки опускаются», - делится женщина своими переживаниями.

Мама мальчика говорит, что ее сын боится того, что пес снова выскочит из-за ограды. Из-за этого она вынуждена везде провожать своего ребенка.

«А собака и хозяева спокойно живут. Им по барабану, что люди боятся ходить мимо. Днем даже боимся, не говоря уже о вечере. Мы не добиваемся, чтобы собаку усыпили, а хотим, чтобы просто отдали, куда-нибудь. Чтоб мы не боялись ее больше», - предлагает женщина.

Также мать ребенка поделилась фотографиями сына, на которых видны следы укуса собаки – рваные раны в области левого глаза, а также прокушенное ухо.

- 10 швов было наложено. На сегодня швы сняли, раны зажили, - рассказывает жительница Гусиноозерска.


Фото: скриншот из видео

 

Теги
укусы собак Гусиноозерск

Все новости

Мама искусанного алабаем мальчика из Бурятии требует изолировать агрессивную собаку
10.03.2024 в 16:09
Вернувшихся в республику уроженцев Бурятии шокируют цены на аренду жилья
10.03.2024 в 15:20
В Бурятию пришла теплая погода
10.03.2024 в 14:48
Житель Бурятии стал отцом после своей смерти
10.03.2024 в 14:17
В районе Бурятии на поверхность вышли наледные воды
10.03.2024 в 13:52
Сотрудники МЧС России призывают жителей Бурятии быть осторожными
10.03.2024 в 13:37
В Улан-Удэ случайным горожанкам подарили более 1000 тюльпанов
10.03.2024 в 13:25
В Бурятии простятся с добровольцем, погибшим на спецоперации
10.03.2024 в 13:01
В Бурятии с рабочим визитом находится посол Мьянмы
10.03.2024 в 12:22
В Бурятии жилой дом спасли от затопления
10.03.2024 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

Читайте также
Жители Бурятии попались на нелегальной охоте на тарбаганов

Инспекторы застали браконьеров на установке петли на норы сурков

10.03.2024 в 10:28
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
Три автомобиля столкнулись в Прибайкальском районе
09.03.2024 в 12:32
Жителю Бурятии вернут 2 миллиона, похищенных мошенниками
Однако еще 3 млн мужчина потерял навсегда
09.03.2024 в 09:40
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ситуацию в Потанино
Там грунтовые воды топят дома местных жителей
09.03.2024 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru