Мама искусанного алабаем мальчика из Бурятии требует изолировать агрессивную собаку

Недавно в Гусиноозерске на ребенка напал алабай. По словам свидетелей, собака выбежала через дыру в заборе и набросилась на юного жителя. Мальчик в это время играл на детской площадке. После инцидента хозяйке собаки выписали штраф, она пообещала устранить нарушения условий содержания собаки.

Позднее к владелице алабая с проверкой нагрянули инспектор Управления ветеринарии и сотрудник муниципального контроля администрации Селенгинского района.

«Во время проверки собака находилась в вольере. Хозяйка подтвердила, что в заборе присутствовала дыра, через которую животное и выбежало за пределы ограды. На данный момент забор восстановлен, самовыгул не допускается», - сообщили в управлении.

Мама пострадавшего ребенка тем временем обеспокоена тем, что собака так и продолжает жить на старом месте. В соцсети «ВКонтакте» женщина сообщила, что все произошло еще 18 февраля и сейчас она не знает, что делать.

«Жить и бояться выпускать детей на улицу? Самой страшно ходить. Дошло до того, что однако придется продавать квартиру и уезжать отсюда. Из-за какой-то собаки я должна менять место жительства? А у меня трое совсем маленьких детей. Куда я поеду? Специально сюда переехали, потому что рядом школа, садик недалеко. Машины сильно не ездят. А тут собака. Не знаю, куда дальше обращаться, от бессилия руки опускаются», - делится женщина своими переживаниями.

Мама мальчика говорит, что ее сын боится того, что пес снова выскочит из-за ограды. Из-за этого она вынуждена везде провожать своего ребенка.

«А собака и хозяева спокойно живут. Им по барабану, что люди боятся ходить мимо. Днем даже боимся, не говоря уже о вечере. Мы не добиваемся, чтобы собаку усыпили, а хотим, чтобы просто отдали, куда-нибудь. Чтоб мы не боялись ее больше», - предлагает женщина.

Также мать ребенка поделилась фотографиями сына, на которых видны следы укуса собаки – рваные раны в области левого глаза, а также прокушенное ухо.

- 10 швов было наложено. На сегодня швы сняли, раны зажили, - рассказывает жительница Гусиноозерска.





Фото: скриншот из видео