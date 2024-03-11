Жителю Улан-Удэ заменили условный срок на колонию строгого режима

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Установлено, что 34-летний улан-удэнец сорвал замок торгового павильона на территории крестьянского рынка и, проникнув внутрь, похитил имущество на сумму более 42 тысяч рублей. Позднее мужчину поймали. В суде жителя признали виновным в «краже с проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба» (статья 158 УК РФ). Ему вынесли приговор – 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Однако государственный обвинитель оспорил приговор, указав на мягкость назначенного наказания. Виновный ранее был уже неоднократно судим за корыстные преступления. Более того, в период условно-досрочного освобождения он вновь совершил кражу, что говорит о нежелании встать на путь исправления.