Поджог стал причиной крупного пожара в Улан-Удэ

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.









Минувшей ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в двухэтажном деревянном бараке в переулке Ростовский на Мясокомбинате в Улан-Удэ.«На момент прибытия первых подразделений к месту вызова огнем частично была охвачена кровля здания, наблюдалось горение в коридоре дома на 2-м этаже. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитой службы спасена 62-летняя женщина. С признаками отравления продуктами горения она госпитализирована в БСМП», - сообщили в МЧС Бурятии.Чуть больше получаса ушло у огнеборцев на ликвидацию открытого горения на общей площади более 150 квадратных метров. Всего с огнем боролись 26 пожарных и 8 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии