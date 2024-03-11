Происшествия 11.03.2024 в 09:43

Поджог стал причиной крупного пожара в Улан-Удэ

На Мясокомбинате горел барак, от дыма пострадала женщина
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Текст: Андрей Константинов
Поджог стал причиной крупного пожара в Улан-Удэ
Минувшей ночью на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в двухэтажном деревянном бараке в переулке Ростовский на Мясокомбинате в Улан-Удэ.

«На момент прибытия первых подразделений к месту вызова огнем частично была охвачена кровля здания, наблюдалось горение в коридоре дома на 2-м этаже. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитой службы спасена 62-летняя женщина. С признаками отравления продуктами горения она госпитализирована в БСМП», - сообщили в МЧС Бурятии.

Чуть больше получаса ушло у огнеборцев на ликвидацию открытого горения на общей площади более 150 квадратных метров. Всего с огнем боролись 26 пожарных и 8 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.



Фото: МЧС Бурятии
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