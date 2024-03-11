Происшествия 11.03.2024 в 10:10
В Новосибирске матери вернули детей, которых она бросила в запертой квартире
Оставившую малышей мать удалось найти не сразу
Текст: КП-Новосибирск
История с матерью, которая бросила маленьких детей в ночь на 9 марта одних в квартире, возмутила новосибирцев. Как сообщает КП-Новосибирск, ЧП произошло в одном из домов на улице Объединения в Калининском районе. Тревогу забили соседи, которые услышали, как плачут дети.
- Детям 3 и 5 лет. Они плакали и звали маму посреди ночи. Она их оставила, - рассказали спасатели МАСС.
Выяснилось, что дети жили только с мамой:
- Их отец с ними не живет, - пояснил источник КП-Новосибирск.
После того, как спасатели попали к детям, малышей передали их отцу. А вот мать оперативно найти не получилось.
В эту историю сразу вмешалась полиция:
- Возбуждено административное дело по статье неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве.
Подключился и Следственный комитет:
- Проводится проверка в рамках с т. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки и обо всех обстоятельствах, при которых детей оставили дома, - пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
В итоге мать, бросившую малышей ночью, нашли.
- Дети сейчас находятся с ней, - пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.
Все материалы по этому делу переданы в ПДН: сегодня мать и отец ребенка должны будет явиться на комиссию, где разберутся в ситуации.
Фото: Олег Золото, КП-Новосибирск
- Детям 3 и 5 лет. Они плакали и звали маму посреди ночи. Она их оставила, - рассказали спасатели МАСС.
Выяснилось, что дети жили только с мамой:
- Их отец с ними не живет, - пояснил источник КП-Новосибирск.
После того, как спасатели попали к детям, малышей передали их отцу. А вот мать оперативно найти не получилось.
В эту историю сразу вмешалась полиция:
- Возбуждено административное дело по статье неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве.
Подключился и Следственный комитет:
- Проводится проверка в рамках с т. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки и обо всех обстоятельствах, при которых детей оставили дома, - пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
В итоге мать, бросившую малышей ночью, нашли.
- Дети сейчас находятся с ней, - пояснила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.
Все материалы по этому делу переданы в ПДН: сегодня мать и отец ребенка должны будет явиться на комиссию, где разберутся в ситуации.
Фото: Олег Золото, КП-Новосибирск
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