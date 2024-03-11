Происшествия 11.03.2024 в 11:17
В Бурятии без вести пропала 57-летняя женщина
Ее ищут со 2 марта
Текст: Евгения Гармаева
Пропала жительница поселка Исток Иволгинского района Макарова (Пиханова) Аксана Анатольевна. Женщине 57 лет. С 2 марта 2024 года её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глава карие.
Одежда: темно-синяя куртка, розовая кофта, черные брюки, серые угги, серая шапка.
Инфорг поиска: Валентина 89516231684
Фото: "Лиза Алерт в РБ"