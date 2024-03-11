В Бурятии без вести пропала 57-летняя женщина

Пропала жительница поселка Исток Иволгинского района Макарова (Пиханова) Аксана Анатольевна. Женщине 57 лет. С 2 марта 2024 года её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глава карие.

Одежда: темно-синяя куртка, розовая кофта, черные брюки, серые угги, серая шапка.







Инфорг поиска: Валентина 89516231684

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).