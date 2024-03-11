Происшествия 11.03.2024 в 11:26

В Бурятии подскочило количество погибших на пожарах

Травмированных стало тоже значительно больше
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии подскочило количество погибших на пожарах

Спасатели республики с тревогой отмечают возросшую "пожарную" летальность. К сегодняшнему дню в Бурятии зарегистрировано 446 пожаров. Это на один пожар больше, чем было отмечено за аналогичный период прошлого года. Но число погибших достигло 24, что на восемь человек больше, чем за тот же период прошлого года.

Что касается травмированных, то их зарегистрировано 32 человека (год назад было только 11).

Главной причиной возникновения пожаров остается неосторожное обращение с огнем (сюда же относятся последствия неосторожного курения). На втором месте - нарушение правил эксплуатации электроприборов. На третьем - неисправные печки и неправильная эксплуатация печек.

По статистике, собранной спасателями Бурятии, более 66 процентов погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Около 16 процентов спали.

Спасатели просят жителей республики быть внимательнее и соблюдать правила пожарной безопасности. Они напоминают, что вскоре значительно потеплеет и возникнет проблема возгораний сухой травы.


Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

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