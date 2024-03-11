В Бурятии замыкание электрокотла привело к пожару

Ночью 11 марта на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о возгорании гаража в селе Мухоршибирь. К месту вызова были направлены пожарные 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ в составе 9 человек и 2 единиц техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен пристроенный к жилому дому гараж, произошел переход пламени на крышу дома. Возгорание было потушено в течение двух часов. В результате пожара изнутри обгорел гараж на площади 48 кв.м., обрушился потолок, оплавились окна дома. Пострадавших нет: обнаружив возгорание, жильцы дома самостоятельно эвакуировались на улицу», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического котла.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС