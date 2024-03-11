Происшествия 11.03.2024 в 12:14

Житель Бурятии обворовал соседку, пока та мылась у него в душе

Мужчина стащил из её куртки карту, которой стал расплачиваться в магазинах
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии обворовал соседку, пока та мылась у него в душе
Днем 4 марта в полицию Прибайкальского района поступило заявление от 59-летней жительницы одного из сел. Женщина сообщила о краже банковской карты с последующим хищением средств. Ущерб составил около 22 тысяч рублей.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что 24 февраля гражданка, проживающая в частном доме, в связи с отсутствием у нее бани обратилась к знакомым, чтобы принять у них душ. Пока женщина находилась в ванной комнате, 31-летний хозяин квартиры вытащил банковскую карту из наружного кармана оставленной ею в прихожей куртки. Впоследствии деньгами на карте он в течение нескольких дней рассчитывался в магазинах, приобретая продукты, спиртное и сигареты.

Потерпевшая обнаружила пропажу лишь через день, собираясь за покупками. На её вопросы о том, не брал ли знакомый карту, последний отвечал отрицательно. Только после получения выписки из банка о совершенных операциях и обнаружения списания всех имевшихся денег – почти 22 тысяч рублей – женщина обратилась в полицию.   

«Вмешавшимся в ситуацию сотрудникам правопорядка подозреваемый признался в краже и выдал карту заявительницы. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, злоупотребляет спиртным. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

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