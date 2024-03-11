Происшествия 11.03.2024 в 12:44

В Улан-Удэ прокуратура начала проверку в связи с поджогом многоквартирного дома

Напомним, там пострадала 62-летняя горожанка
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ прокуратура начала проверку в связи с поджогом многоквартирного дома

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ организовала проверку из-за возгорания многоквартирного барака в переулке Ростовский на Мясокомбинате в Улан-Удэ.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами законодательства о пожарной безопасности и соблюдении жилищных прав граждан. Кроме того, прокуратура района также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой дознавателями МЧС России по республике по факту произошедшего пожара»,

- сообщили в ведомстве.

По результатам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Номер один», дом воспламенился в ночь с 10 на 11 марта. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Пожарные спасли 62-летнюю женщину. С признаками отравления продуктами горения она госпитализирована в БСМП.


Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 марта

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