В Улан-Удэ прокуратура начала проверку в связи с поджогом многоквартирного дома

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ организовала проверку из-за возгорания многоквартирного барака в переулке Ростовский на Мясокомбинате в Улан-Удэ.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами законодательства о пожарной безопасности и соблюдении жилищных прав граждан. Кроме того, прокуратура района также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой дознавателями МЧС России по республике по факту произошедшего пожара»,



- сообщили в ведомстве.



По результатам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Номер один», дом воспламенился в ночь с 10 на 11 марта. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Пожарные спасли 62-летнюю женщину. С признаками отравления продуктами горения она госпитализирована в БСМП.





Фото: Номер один