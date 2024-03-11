Происшествия 11.03.2024 в 14:35

В Улан-Удэ из-за самовольного забора затопило дворы

Поперек ручья Байдонов ключ неизвестные установили бетонные плиты
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за самовольного забора затопило дворы
В связи с потеплением на ул. Лесная в Улан-Удэ вблизи ручья Байдонов ключ произошло подтопление жилых дворов. На место выехали сотрудники Комитета ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии и администрации Октябрьского района. Они провели обследование местности.

«Установлено, что на ручье Байдонов ключ местные жители самовольно установили забор, который в период обильного таяния снега препятствовал выходу воды. В результате произошло затопление прилегающих земельных участков. В настоящий момент определены мероприятия для отвода воды и освобождения русла», - сообщили в мэрии.


Техника Комбината по благоустройству будет производить отвод воды от жилых домов. Сотрудники администрации также проведут проверку по факту самовольного захвата земель и установки бетонных плит поперек ручья.

Всего на контроле у Комбината по благоустройству пять ручьев, где ведется ежедневный мониторинг образования наледей. Работники предпринимают необходимые меры, чтобы не допустить их разлива и затопления земельных участков и дорог.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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