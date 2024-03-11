Житель Бурятии воткнул нож в спину жены

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 18 декабря 2023 года обвиняемый у себя дома в селе Сужа распивал спиртное с женой и ее подругой. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных упреков между супругами произошла ссора. В её ходе мужчина схватил кухонный нож и нанес им удар жене в спину. От полученной раны потерпевшая скончалась по пути в больницу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии