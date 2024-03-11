Житель Улан-Удэ украл музыкальную колонку и продал её с рук

Житель Улан-Удэ решил заработать на продаже не принадлежащей ему музыкальной колонки. Колонку стоимостью 20 тысяч рублей предприимчивый горожанин украл в одном из магазинов цифровой техники.- Администратор магазина сообщил о краже в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, - сообщили в МВД по Бурятии.Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый улан-удэнец, который продал колонку вблизи одного из рынков города.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.Фото: «Номер один»