В Бурятии из-за пожара эвакуировали поликлинику

Днем 11 марта в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в здании поликлиники в Селенгинске. К месту вызова были направлены 11 огнеборцев и 4 единицы техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри одного из кабинетов поликлиники, очаг возгорания располагался на 2 этаже. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось 30 человек, пострадавших нет. Площадь пожара составила 1 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС