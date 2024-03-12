Пьяный водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка на тюбинге

В соседней Иркутской области, в поселке Залари случилась страшная трагедия. 10 марта днем, по улице Первомайская 6-летний ребенок катался на тюбинге со снежного склона вблизи дороги. В этот момент мимо ехал 32-летний водитель на «ВАЗ 2109». К несчастью, мальчик угодил ему под колеса. Мужчина доставил ребенка в районную больницу, но там он скончался от полученных травм.

«После ДТП в отношении водителя автомобиля была проведена процедура освидетельствования, которая установила состояние опьянения у мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение»,



- сообщили в следственном комитете по Иркутской области.



Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Фото: Номер один