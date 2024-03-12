В Улан-Удэ на 8 марта задержали пьяную женщину-водителя

«Сообщение передали всем автопатрулям. Ближайший экипаж ГИБДД обнаружил автомобиль «Тойота Ранх» на Бурводе. За рулем находилась 36-летняя женщина. Внешние признаки и исходящий от нее запах алкоголя указывали, что она пьяна. Результат ее освидетельствования составил 0,83 мг/л. В отношении женщины составили административные материалы», - рассказали в МВД Бурятии.









Ночью 8 марта житель Улан-Удэ отправил сообщение в чат-бот ГИБДД в Telegram-канале (@gibdd03_bot). В нем было сказано, что по улицам города ездит автомобиль, за рулём которого находится пьяная женщина. В обращении была указана марка автомобиля, номер и направления движения.Как отметили в полиции, всего с начала года благодаря сообщениям в чат-боте удалось задержать 14 пьяных водителей.Фото и видео: ГИБДД Бурятии