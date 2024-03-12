В районе Бурятии воспламенился жилой дом вместе с гаражом

Утром, 12 марта в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Сотниково Иволгинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения огонь успел охватить крышу дома и пристроенного к нему гаража.

«Для ликвидации возгорания пожарным потребовалось менее 3 часов. Пострадавших нет: жильцы дома эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. В результате пожара сгорела крыша дома и гаража на общей площади 120 кв.м. и находящийся внутри гаража автомобиль марки «Mazda Demio»,



- сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки.

Фото: РА ГО и ЧС