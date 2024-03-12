В Улан-Удэ задержали юного любителя элитного алкоголя

В Улан-Удэ росгвардейцы совместно с работниками службы безопасности продуктового магазина задержали молодого человека, подозреваемого в кражах элитного алкоголя.Как рассказали в Росгвардии Бурятиии, юноша дважды за несколько дней наведывался в супермаркет, каждый раз тайно вынося по бутылке дорогого алкоголя под курткой. Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Когда он в очередной раз пришел в магазин 8 марта, охранники супермаркета нажали «тревожную кнопку».«При установлении личности юноша сначала сообщал росгвардейцам неверные данные о себе, указывал неправильный возраст и контактные данные. Однако в ходе осмотра у него при себе был обнаружен паспорт. Злоумышленником оказался 18-летний житель Заиграевского района. Его доставили в полицию для принятия правового решения. Стоимость двух похищенных бутылок виски составила 4 тысячи рублей», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии