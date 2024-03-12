Происшествия 12.03.2024 в 11:40

В Улан-Удэ задержали юного любителя элитного алкоголя

Парень повадился воровать виски в одном и том же магазине
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали юного любителя элитного алкоголя
В Улан-Удэ росгвардейцы совместно с работниками службы безопасности продуктового магазина задержали молодого человека, подозреваемого в кражах элитного алкоголя.

Как рассказали в Росгвардии Бурятиии, юноша дважды за несколько дней наведывался в супермаркет, каждый раз тайно вынося по бутылке дорогого алкоголя под курткой. Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Когда он в очередной раз пришел в магазин 8 марта, охранники супермаркета нажали «тревожную кнопку».

«При установлении личности юноша сначала сообщал росгвардейцам неверные данные о себе, указывал неправильный возраст и контактные данные. Однако в ходе осмотра у него при себе был обнаружен паспорт. Злоумышленником оказался 18-летний житель Заиграевского района. Его доставили в полицию для принятия правового решения. Стоимость двух похищенных бутылок виски составила 4 тысячи рублей», - сообщили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии

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