В Улан-Удэ пожар повредил дом и уничтожил автомобиль

11 марта во второй половине дня на пункт пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухэтажного дома по улице Добрынина в Советском районе Улан-Удэ. К месту вызова были направлены огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона - 17 пожарных и 6 единиц техники.«На момент прибытия первого подразделения пожарных горела шлакозаливная котельная и гараж, огонь перешел на дом. В результате пожара повреждены котельная, гараж, потолочные перекрытия между 1 и 2 этажом, кровля дома. Также уничтожен находившийся в гараже автомобиль. Общая площадь загорания составила 31 квадратный метр», - рассказали в МЧС Бурятии.В происшествии никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электросети.Фото: МЧС Бурятии