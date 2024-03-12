Происшествия 12.03.2024 в 12:21
В Улан-Удэ пожар повредил дом и уничтожил автомобиль
Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети
Текст: Андрей Константинов
11 марта во второй половине дня на пункт пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухэтажного дома по улице Добрынина в Советском районе Улан-Удэ. К месту вызова были направлены огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона - 17 пожарных и 6 единиц техники.
«На момент прибытия первого подразделения пожарных горела шлакозаливная котельная и гараж, огонь перешел на дом. В результате пожара повреждены котельная, гараж, потолочные перекрытия между 1 и 2 этажом, кровля дома. Также уничтожен находившийся в гараже автомобиль. Общая площадь загорания составила 31 квадратный метр», - рассказали в МЧС Бурятии.
В происшествии никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электросети.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения пожарных горела шлакозаливная котельная и гараж, огонь перешел на дом. В результате пожара повреждены котельная, гараж, потолочные перекрытия между 1 и 2 этажом, кровля дома. Также уничтожен находившийся в гараже автомобиль. Общая площадь загорания составила 31 квадратный метр», - рассказали в МЧС Бурятии.
В происшествии никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электросети.
Фото: МЧС Бурятии
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