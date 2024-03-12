В Бурятии разыскивается 14-летняя девушка с татуировкой на пальце

Полиция Бурятии разыскивают 14-летнюю Александру Пожарову. Ночью 11 марта она ушла из Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей и до настоящего времени не вернулась.Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост около 168 см, волосы обесцвеченные, до плеч.Была одета в бежевый спортивный костюм, разноцветный халат, белые резиновые тапочки и белую вязаную шапку.Особые приметы: татуировка на пальце в виде сердечка.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30133) 41-9-49, 8-930-777-71-72 или 102 (112).