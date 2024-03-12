Происшествия 12.03.2024 в 14:47
В Бурятии разыскивается 14-летняя девушка с татуировкой на пальце
Ночью 11 марта она ушла из центра помощи детям
Текст: Андрей Константинов
Полиция Бурятии разыскивают 14-летнюю Александру Пожарову. Ночью 11 марта она ушла из Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост около 168 см, волосы обесцвеченные, до плеч.
Была одета в бежевый спортивный костюм, разноцветный халат, белые резиновые тапочки и белую вязаную шапку.
Особые приметы: татуировка на пальце в виде сердечка.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30133) 41-9-49, 8-930-777-71-72 или 102 (112).
Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост около 168 см, волосы обесцвеченные, до плеч.
Была одета в бежевый спортивный костюм, разноцветный халат, белые резиновые тапочки и белую вязаную шапку.
Особые приметы: татуировка на пальце в виде сердечка.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (30133) 41-9-49, 8-930-777-71-72 или 102 (112).
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