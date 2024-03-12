В Бурятии возбудили уголовные дела на вымогателя и его жертву

В Улан-Удэ полиция возбудила уголовное дело в отношении 19-летнего горожанина, подозреваемого в вымогательстве. Молодой человек под угрозой применения насилия требовал у приятеля 64 тысячи рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, в январе злоумышленник в связи с занятостью попросил потерпевшего увезти его телефон в ремонт, а затем отдать в скупку. Полученную после ремонта сдачу и вырученные от продажи телефона деньги он просил впоследствии передать ему. Однако приятель, пообещав помочь, не стал заниматься ремонтом гаджета. Он сразу сбыл его в ломбард, а деньги пропил, после чего две недели не выходил на связь с товарищем.Через некоторое время хозяин гаджета нашел приятеля и стал предъявлять претензии. Чтобы решить вопрос мирно, он потребовал у него 64 тысячи рублей, в обратном случае пригрозил расправой.Испугавшись, потерпевший в поисках денег арендовал и сдал в скупку игровую приставку, а вырученные 34 тысячи рублей отдал вымогателю. Остальную часть суммы тот ему «простил».«Оперативниками подозреваемый в вымогательстве 19-летний улан-удэнец задержан и признался в содеянном. Известно, что преступление он совершил, будучи условно осужденным за покушение на квартирную кражу. Молодой человек нигде не учится и не работает», - рассказали в МВД.К слову, в отношении жертвы вымогателя также возбудили уголовное дело – за хищение игровой приставки. Парень уже получил за это условный срок.Фото: pixabay.com