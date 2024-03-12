Молодая парочка из Бурятии пыталась сбыть крупную партию наркотиков в Иркутской области

В Иркутской области, в городе Саянск экипаж ГИБДД при патрулировании остановил автомобиль «Тойота Марк 2». За рулем находилась девушка, которая отказалась предъявлять какие-либо документы и называть свои данные. На заднем сидении находился молодой человек, который также не пошел на контакт с инспекторами. По итогу их двоих доставили в отдел полиции.

Уже в отделе оказалось, что у девушки не было водительских прав. Но это еще не все. У 27-летнего уроженца Улан-Удэ обнаружили подозрительный пакет со свертками, внутри которых было вещество темного цвета.

«Проведенная экспертиза показала, что содержимым является синтетический наркотик. Как в дальнейшем выяснили оперативники, 24-летняя девушка скрылась от следствия и находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Республике Бурятия. В общей сложности изъято более 170 подготовленных для сбыта небольших упаковок с наркотическим средством общей массой 130 граммов, а также денежные средства в размере 115 тысяч рублей. Молодой человек в содеянном признался и свою вину отрицать не стал»,



- сообщили в МВД по Иркутской области.



В дальнейшем задержанные сообщили, где «зарыли» другие наркотики – полиция нашла еще 15 «закладок» в лесополосе.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде запрета определенных действий, девушке – заключение под стражу. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.





Фото: скриншот из видео