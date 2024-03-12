Происшествия 12.03.2024 в 16:14
«Пошел забирать брата из школы и исчез»
Под Новосибирском 2 месяца ищут парня, пропавшего при странных обстоятельствах
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирском районе 2 месяца ищут 18-летнего Обиджона Бекмирзаева: он пропал 15 января в селе Каменка. Отец парня рассказал КП-Новосибирск, когда его видели в последний раз.
- У нас пятеро детей, Обиджон - самый старший. В его обязанности входило забирать младшего брата после уроков. 15 января он пошел за ним в школу, но так и не появился там. Спустя примерно 20 минут после ухода Обиджона мне позвонил младший сын и спросил: «А меня заберут?», - рассказал КП-Новосибирск Ойбек, отец пропавшего парня. - Телефон Обиджон оставил дома, так что я даже не мог позвонить ему и узнать, что случилось.
Ойбек сам поехал за сыном, по дороге стал спрашивать соседей, видели ли они Обиджона. Все говорили, что видели, как парень шел по тропинке, которая ведет к школе. А после - никаких зацепок.
- Бывало, что Обиджон подростком убегал из дома. Первый раз мы нашли его у знакомых, второй раз - на ледовой коробке. В этот раз я обзвонил всех друзей, родственников - ни к кому из них мой сын не приходил, - говорит мужчина.
Ойбек объехал все ближайшие дворы, компьютерные клубы, обыскал хоккейные коробки, но парень будто сквозь землю провалился. Отец пропавшего написал заявление в полицию, обратился за помощью к волонтерам «ЛизаАлерт».
Мужчина предполагает, что сын мог втайне от всех устроиться на работу. - Возможно, он сейчас работает где-то на стройке, поэтому его так долго не могут найти, - рассуждает отец Обиджона.
Приметы пропавшего парня: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Когда он ушел из дома, был одет в серую удлиненную куртку, синие джинсы, синюю шапку, на ногах - черные ботинки.
Фото: ПСО «ЛизаАлерт»
- У нас пятеро детей, Обиджон - самый старший. В его обязанности входило забирать младшего брата после уроков. 15 января он пошел за ним в школу, но так и не появился там. Спустя примерно 20 минут после ухода Обиджона мне позвонил младший сын и спросил: «А меня заберут?», - рассказал КП-Новосибирск Ойбек, отец пропавшего парня. - Телефон Обиджон оставил дома, так что я даже не мог позвонить ему и узнать, что случилось.
Ойбек сам поехал за сыном, по дороге стал спрашивать соседей, видели ли они Обиджона. Все говорили, что видели, как парень шел по тропинке, которая ведет к школе. А после - никаких зацепок.
- Бывало, что Обиджон подростком убегал из дома. Первый раз мы нашли его у знакомых, второй раз - на ледовой коробке. В этот раз я обзвонил всех друзей, родственников - ни к кому из них мой сын не приходил, - говорит мужчина.
Ойбек объехал все ближайшие дворы, компьютерные клубы, обыскал хоккейные коробки, но парень будто сквозь землю провалился. Отец пропавшего написал заявление в полицию, обратился за помощью к волонтерам «ЛизаАлерт».
Мужчина предполагает, что сын мог втайне от всех устроиться на работу. - Возможно, он сейчас работает где-то на стройке, поэтому его так долго не могут найти, - рассуждает отец Обиджона.
Приметы пропавшего парня: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Когда он ушел из дома, был одет в серую удлиненную куртку, синие джинсы, синюю шапку, на ногах - черные ботинки.
Фото: ПСО «ЛизаАлерт»
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