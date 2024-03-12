Происшествия 12.03.2024 в 17:25

В Бурятии пропавшая 57-летняя жительница найдена живой

Напомним, ее искали со 2 марта
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пропавшая 57-летняя жительница найдена живой

Найдена 57-летняя жительница Иволгинского района, поселка Исток. Напомним, женщина без вести пропала 2 марта. Близкие забили тревогу и обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Хорошая новость стала известна сегодня, с сельчанкой все в порядке.

«Найдена, жива! Спасибо всем, принявшим участие в поиске!» - сообщили в группе «Лиза Алерт».

Фото: Номер один

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иволгинский район пропавшие без вести

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с 13 по 19 марта

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