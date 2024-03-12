В Бурятии пропавшая 57-летняя жительница найдена живой

Найдена 57-летняя жительница Иволгинского района, поселка Исток. Напомним, женщина без вести пропала 2 марта. Близкие забили тревогу и обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Хорошая новость стала известна сегодня, с сельчанкой все в порядке.

«Найдена, жива! Спасибо всем, принявшим участие в поиске!» - сообщили в группе «Лиза Алерт».



Фото: Номер один