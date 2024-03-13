Происшествия 13.03.2024 в 09:05

Житель Бурятии застрелил односельчанина за то, что его не пустили к столу

После расправы злоумышленник скрылся, однако вскоре был задержан
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии застрелил односельчанина за то, что его не пустили к столу
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Заиграевского района. Он обвиняется в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Новоильинск. 7 марта в течение дня он употреблял спиртное. Под вечер мужчина пришел в гости к соседям, где находилась компания односельчан, и хотел присоединиться к их застолью. Однако его не пустили внутрь.

Тогда обвиняемый с обидой вернулся домой, взял и зарядил охотничье ружье, которое хранил незаконно, после чего вышел на улицу. Там он сначала несколько раз выстрелил в воздух, а затем произвел один прицельный выстрел в грудь мужчины, подошедшему к нему от соседнего дома, чтобы успокоить. От полученных ран тот скончался на месте. Злоумышленник бросил ружье и скрылся, однако вскоре был задержан.

В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следственный комитет Бурятии

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