Житель Бурятии застрелил односельчанина за то, что его не пустили к столу

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Заиграевского района. Он обвиняется в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Новоильинск. 7 марта в течение дня он употреблял спиртное. Под вечер мужчина пришел в гости к соседям, где находилась компания односельчан, и хотел присоединиться к их застолью. Однако его не пустили внутрь.Тогда обвиняемый с обидой вернулся домой, взял и зарядил охотничье ружье, которое хранил незаконно, после чего вышел на улицу. Там он сначала несколько раз выстрелил в воздух, а затем произвел один прицельный выстрел в грудь мужчины, подошедшему к нему от соседнего дома, чтобы успокоить. От полученных ран тот скончался на месте. Злоумышленник бросил ружье и скрылся, однако вскоре был задержан.В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Следственный комитет Бурятии