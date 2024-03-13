Житель Бурятии поплатился автомобилем за срубленные сосны

Прокуратура Заиграевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.

«В судебном заседании установлено, что в июне 2023 года мужчина совершил незаконную рубку 18 сосен, причинив лесному фонду ущерб на сумму 119 тыс. рублей. Заиграевский районный суд назначил виновному наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов, удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба»,



- сообщили в прокуратуре республики.



Автомобиль и бензопилу, которые он использовал при совершении преступления, суд конфисковал в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.







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