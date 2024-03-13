Происшествия 13.03.2024 в 10:01

На Байкале Tank угодил в ледяную ловушку

Иркутянка за рулем вызвала спасателей
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Текст: Евгения Гармаева
На Байкале Tank угодил в ледяную ловушку

11 марта во второй половине дня в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России поступил вызов от 47-летней жительницы Иркутска. Она сообщила, что во время движения по льду Малого Моря её внедорожник «TANK 500» провалился передними колесами в нажим.

«Кроме неё в салоне никого не было, водитель не пострадала. Спасатели выехали из поселка Сахюрта на вездеходе «Трэкол». Они обнаружили женщину в семи километрах южнее поселка Хужир в 500 метрах от побережья острова Ольхон. При помощи ворота и лебёдки автомобиль был извлечен из трещины, после чего его сопроводили до выезда на берег в поселке Хужир»,

- сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Жителей призывают быть осторожнее: в Иркутской области, как и в Бурятии, резкое потепление. Ледовая обстановка быстро меняется.


Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ
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