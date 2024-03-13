В Улан-Удэ сгорела вывеска на строительном магазине

Ранним утром 13 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в строительном магазине на улице Сахьяновой.«По прибытию на место происшествия огнеборцы обнаружили загорание световой вывески на фасаде двухэтажного здания с переходом огня на кровлю. С применением автолестницы в течение трех минут очаг был ликвидирован на общей площади 5️ квадратных метров. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники», - сообщили в МЧС.Предварительная причина возгорания - аварийный режим электрооборудования.Фото: МЧС Бурятии