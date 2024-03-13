Происшествия 13.03.2024 в 10:32
В Улан-Удэ сгорела вывеска на строительном магазине
Огонь успели потушить до того, как он распространился по зданию
Текст: Андрей Константинов
Ранним утром 13 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в строительном магазине на улице Сахьяновой.
«По прибытию на место происшествия огнеборцы обнаружили загорание световой вывески на фасаде двухэтажного здания с переходом огня на кровлю. С применением автолестницы в течение трех минут очаг был ликвидирован на общей площади 5️ квадратных метров. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники», - сообщили в МЧС.
Предварительная причина возгорания - аварийный режим электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
«По прибытию на место происшествия огнеборцы обнаружили загорание световой вывески на фасаде двухэтажного здания с переходом огня на кровлю. С применением автолестницы в течение трех минут очаг был ликвидирован на общей площади 5️ квадратных метров. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники», - сообщили в МЧС.
Предварительная причина возгорания - аварийный режим электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
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