Происшествия 13.03.2024 в 10:32

В Улан-Удэ сгорела вывеска на строительном магазине

Огонь успели потушить до того, как он распространился по зданию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сгорела вывеска на строительном магазине
Ранним утром 13 марта в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в строительном магазине на улице Сахьяновой.

«По прибытию на место происшествия огнеборцы обнаружили загорание световой вывески на фасаде двухэтажного здания с переходом огня на кровлю. С применением автолестницы в течение трех минут очаг был ликвидирован на общей площади 5️ квадратных метров. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники», - сообщили в МЧС.

Предварительная причина возгорания - аварийный режим электрооборудования.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

В Улан-Удэ кто-то анонимно спас бабушку с дедушкой от пожара
13.03.2024 в 13:05
В Иволгинском дацане пройдёт Ганжур хурал
13.03.2024 в 13:00
Сотрудников УФСИН Бурятии поздравили с профессиональным праздником
13.03.2024 в 12:46
В Улан-Удэ во время выборов Президента РФ будут работать бесплатные автобусы
13.03.2024 в 12:26
В Улан-Удэ запустили ЗОЖ-трамваи
13.03.2024 в 12:02
Житель Улан-Удэ украл в магазине 21 пачку масла
13.03.2024 в 11:57
В Бурятии вынесли приговор хозяйке киоска с шаурмой, где массово отравились люди
13.03.2024 в 11:41
В Улан-Удэ потушили пожар на территории частного дома
13.03.2024 в 11:39
Спрос на персонал в Бурятии продолжает расти
13.03.2024 в 11:19
Жителей Улан-Удэ призывают сдавать использованные батарейки в пункты приема
13.03.2024 в 11:10
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Житель Улан-Удэ украл в магазине 21 пачку масла
По записи видеокамер полицейские сразу опознали злоумышленника
13.03.2024 в 11:57
В Бурятии вынесли приговор хозяйке киоска с шаурмой, где массово отравились люди
Напомним, тогда пострадали 27 человек
13.03.2024 в 11:41
В Улан-Удэ потушили пожар на территории частного дома
Огонь уничтожил надворные постройки и повредил гараж
13.03.2024 в 11:39
На Байкале Tank угодил в ледяную ловушку
Иркутянка за рулем вызвала спасателей
13.03.2024 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru