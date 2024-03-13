В Улан-Удэ потушили пожар на территории частного дома

Днем 12 марта на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на территории частного дома на улице Брянской в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем были охвачены хозяйственные строения, огонь перешел на кровлю гаража. В результате пожара надворные постройки полностью уничтожены на площади 24 квадратных метра, огнем повреждена кровля гаража. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: МЧС Бурятии