Происшествия 13.03.2024 в 11:39
В Улан-Удэ потушили пожар на территории частного дома
Огонь уничтожил надворные постройки и повредил гараж
Текст: Андрей Константинов
Днем 12 марта на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на территории частного дома на улице Брянской в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем были охвачены хозяйственные строения, огонь перешел на кровлю гаража. В результате пожара надворные постройки полностью уничтожены на площади 24 квадратных метра, огнем повреждена кровля гаража. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем были охвачены хозяйственные строения, огонь перешел на кровлю гаража. В результате пожара надворные постройки полностью уничтожены на площади 24 квадратных метра, огнем повреждена кровля гаража. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии
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