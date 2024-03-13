Житель Улан-Удэ украл в магазине 21 пачку масла

12 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от администратора магазина самообслуживания о краже товара. Недостачу сливочного масла работники выявили в ходе ревизии. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, они нашли момент хищения, случившийся еще в середине января.Как рассказали в МВД Бурятии, сотрудники уголовного розыска на предоставленных видеокадрах сразу узнали злоумышленника - ранее неоднократно судимого 42-летнего горожанина. Ориентировку на мужчину передали наружным нарядам, и уже вскоре он был задержан росгвардейцами. Правоохранители заметили его на одной из улиц города.«Подозреваемый признался, что в магазине забрал из холодильной камеры и сложил в сумку 21 пачку сливочного масла, а затем беспрепятственно вышел из зала. Отметим, 15 лет назад улан-удэнец освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за квартирную кражу. Проживает с матерью. Зарабатывает случайными заработками», - рассказали в МВД.По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии