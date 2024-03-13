Происшествия 13.03.2024 в 11:57

Житель Улан-Удэ украл в магазине 21 пачку масла

По записи видеокамер полицейские сразу опознали злоумышленника
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ украл в магазине 21 пачку масла
12 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от администратора магазина самообслуживания о краже товара. Недостачу сливочного масла работники выявили в ходе ревизии. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, они нашли момент хищения, случившийся еще в середине января.

Как рассказали в МВД Бурятии, сотрудники уголовного розыска на предоставленных видеокадрах сразу узнали злоумышленника - ранее неоднократно судимого 42-летнего горожанина. Ориентировку на мужчину передали наружным нарядам, и уже вскоре он был задержан росгвардейцами. Правоохранители заметили его на одной из улиц города.

«Подозреваемый признался, что в магазине забрал из холодильной камеры и сложил в сумку 21 пачку сливочного масла, а затем беспрепятственно вышел из зала. Отметим, 15 лет назад улан-удэнец освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за квартирную кражу. Проживает с матерью. Зарабатывает случайными заработками», - рассказали в МВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ кто-то анонимно спас бабушку с дедушкой от пожара
13.03.2024 в 13:05
В Иволгинском дацане пройдёт Ганжур хурал
13.03.2024 в 13:00
Сотрудников УФСИН Бурятии поздравили с профессиональным праздником
13.03.2024 в 12:46
В Улан-Удэ во время выборов Президента РФ будут работать бесплатные автобусы
13.03.2024 в 12:26
В Улан-Удэ запустили ЗОЖ-трамваи
13.03.2024 в 12:02
Житель Улан-Удэ украл в магазине 21 пачку масла
13.03.2024 в 11:57
В Бурятии вынесли приговор хозяйке киоска с шаурмой, где массово отравились люди
13.03.2024 в 11:41
В Улан-Удэ потушили пожар на территории частного дома
13.03.2024 в 11:39
Спрос на персонал в Бурятии продолжает расти
13.03.2024 в 11:19
Жителей Улан-Удэ призывают сдавать использованные батарейки в пункты приема
13.03.2024 в 11:10
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Бурятии вынесли приговор хозяйке киоска с шаурмой, где массово отравились люди
Напомним, тогда пострадали 27 человек
13.03.2024 в 11:41
В Улан-Удэ потушили пожар на территории частного дома
Огонь уничтожил надворные постройки и повредил гараж
13.03.2024 в 11:39
В Улан-Удэ сгорела вывеска на строительном магазине
Огонь успели потушить до того, как он распространился по зданию
13.03.2024 в 10:32
На Байкале Tank угодил в ледяную ловушку
Иркутянка за рулем вызвала спасателей
13.03.2024 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru