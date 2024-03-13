Происшествия 13.03.2024 в 13:42
Пропавший житель Бурятии найден мертвым в горах
Мужчина исчез 8 марта
Текст: Евгения Гармаева
Утром, 12 марта, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Окинский район на поиски мужчины 1979 года рождения. 8 марта житель выехал на автомобиле, предположительно в район озера Ильчир, а затем не вернулся домой.
На следующее утро, 13 марта, спасатели обнаружили разыскиваемого мужчину без признаков жизни, предположительно, он упал со скалы.
«Прибыв на место поиска, спасатели БРПСС обследовали 320 км дороги: от озера Ильчир до реки Иркут, без результата. Вечером того же дня, вблизи реки Саган-Сайра спасателями был обнаружен пустой автомобиль разыскиваемого мужчины и одиночные следы, ведущие в лес»,
- сообщили спасатели.
Фото: Номер один