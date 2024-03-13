Пропавший житель Бурятии найден мертвым в горах

Утром, 12 марта, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Окинский район на поиски мужчины 1979 года рождения. 8 марта житель выехал на автомобиле, предположительно в район озера Ильчир, а затем не вернулся домой.



«Прибыв на место поиска, спасатели БРПСС обследовали 320 км дороги: от озера Ильчир до реки Иркут, без результата. Вечером того же дня, вблизи реки Саган-Сайра спасателями был обнаружен пустой автомобиль разыскиваемого мужчины и одиночные следы, ведущие в лес»,



- сообщили спасатели.



На следующее утро, 13 марта, спасатели обнаружили разыскиваемого мужчину без признаков жизни, предположительно, он упал со скалы.