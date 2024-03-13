Житель Бурятии поплатился лишением свободы за утонувшего друга

Житель Кабанского района проведет пять лет в колонии за то, что по его неосторожности погиб человек. Друзья перевернулись, катаясь по Селенге на лодке – судоводитель спасся, а пассажир утонул.

Два друга в Кабанском районе отправились на рыбалку. Рыбачили мужчины на реке Селенга, обычно на своей лодке. В этот раз товарищи решили взять судно в аренду. Перед рыбалкой друзья выпили. Спасательные жилеты они не надевали.

Во время рыбалки неожиданно заглох мотор лодки. Судоводитель завел его и резко повернул влево, чтобы развернуть лодку. Но лодка перевернулась к верху дном. Оказавшись в воде, он схватился за лодку, а его друг, также находившийся в воде, поплыл к берегу. К водителю судна подплыли двое мужчин и вытащили на берег. Минут через пять в воде обнаружили труп его друга.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью.

Судоводитель просил не наказывать его строго, так как его супруга не может выполнять физическую работу по дому, при этом проживают они в неблагоустроенном доме.

При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признал полное признание мужчиной вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, привлечение к уголовной ответственности впервые, болезненное состояние здоровья, активное способствование расследованию преступления, а также иные действия осужденного, направленные на заглаживание причиненного вреда потерпевшему - принесение извинений потерпевшей, отсутствие у потерпевшей претензий, несение расходов на погребение, участие подсудимого в похоронах потерпевшего.

Кабанский районный суд признал жителя Кабанского района виновным в совершении преступления по ч.2.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) и осудил к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Мужчина пытался обжаловать приговор Кабанского районного суда в Верховном суде, но коллегия судей оставила решение суда первой инстанции в силе.



Фото: "Номер один"