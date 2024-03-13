Происшествия 13.03.2024 в 13:55
В Новосибирской области нашли мертвого младенца
Мама ребенка уже установлена, на учете по беременности она не состояла
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области нашли мертвого младенца. Трагедия произошла в Болотинском районе. О случившемся стало известно сегодня 13 марта, сообщает КП-Новосибирск.
По предварительной информации, мама мертвого ребенка – жительница одного из поселков. Ранее, у нее были проблемы с законом. В 2020 году она родила девочку и оставила ее на автобусной остановке.
- Ребенок действительно мертв. В деле разбираются правоохранители, - рассказали в администрации Болотинского района.
Известно, что женщина не стояла на учете по беременности. Скорее всего, она родила дома.
- Сейчас по селу ходят слухи, что она убила ребенка. Кто-то говорит, что родила мертвого, - рассказывают местные жители.
КП-Новосибирск выясняет все обстоятельства произошедшего.
Фото: предоставлено Анной Тажеевой
По предварительной информации, мама мертвого ребенка – жительница одного из поселков. Ранее, у нее были проблемы с законом. В 2020 году она родила девочку и оставила ее на автобусной остановке.
- Ребенок действительно мертв. В деле разбираются правоохранители, - рассказали в администрации Болотинского района.
Известно, что женщина не стояла на учете по беременности. Скорее всего, она родила дома.
- Сейчас по селу ходят слухи, что она убила ребенка. Кто-то говорит, что родила мертвого, - рассказывают местные жители.
КП-Новосибирск выясняет все обстоятельства произошедшего.
Фото: предоставлено Анной Тажеевой