В Улан-Удэ задержали похитителей одежды

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска полиции задержали подозреваемых в кражах из магазина одежды в торгово-развлекательном центре. Преступления произошли в конце декабря прошлого года. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, злоумышленниками оказались улан-удэнцы 23 и 32 лет. Оба ранее были неоднократно судимы, в основном, за имущественные преступления. Несколько лет назад они освободились из исправительных колоний. Постоянного источника дохода мужчины не имели и занимались случайными заработками.Выяснилось, что молодые люди прошли в торговый зал, надели на себя понравившиеся зимние куртки и, оставив на вешалках свои, покинули помещение. Один из них также прихватил с собою шапку. Преступления подозреваемые совершили, воспользовавшись занятостью продавца.Обнаружив на следующий день пропажу товара, работник магазина обратилась в полицию.«Полицейскими похищенная и поношенная злоумышленниками верхняя одежда изъята. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»