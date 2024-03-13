Происшествия 13.03.2024 в 14:18
В Улан-Удэ задержали похитителей одежды
Молодые люди украли куртки в одном из торговых центров
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска полиции задержали подозреваемых в кражах из магазина одежды в торгово-развлекательном центре. Преступления произошли в конце декабря прошлого года. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Как рассказали в МВД Бурятии, злоумышленниками оказались улан-удэнцы 23 и 32 лет. Оба ранее были неоднократно судимы, в основном, за имущественные преступления. Несколько лет назад они освободились из исправительных колоний. Постоянного источника дохода мужчины не имели и занимались случайными заработками.
Выяснилось, что молодые люди прошли в торговый зал, надели на себя понравившиеся зимние куртки и, оставив на вешалках свои, покинули помещение. Один из них также прихватил с собою шапку. Преступления подозреваемые совершили, воспользовавшись занятостью продавца.
Обнаружив на следующий день пропажу товара, работник магазина обратилась в полицию.
«Полицейскими похищенная и поношенная злоумышленниками верхняя одежда изъята. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в МВД Бурятии, злоумышленниками оказались улан-удэнцы 23 и 32 лет. Оба ранее были неоднократно судимы, в основном, за имущественные преступления. Несколько лет назад они освободились из исправительных колоний. Постоянного источника дохода мужчины не имели и занимались случайными заработками.
Выяснилось, что молодые люди прошли в торговый зал, надели на себя понравившиеся зимние куртки и, оставив на вешалках свои, покинули помещение. Один из них также прихватил с собою шапку. Преступления подозреваемые совершили, воспользовавшись занятостью продавца.
Обнаружив на следующий день пропажу товара, работник магазина обратилась в полицию.
«Полицейскими похищенная и поношенная злоумышленниками верхняя одежда изъята. По фактам краж возбуждены уголовные дела», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
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