Происшествия 13.03.2024 в 14:33
Житель Улан-Удэ убил знакомого и закопал его тело на кладбище
Выяснить судьбу исчезнувшего мужчины удалось только спустя месяц
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 2 декабря 2023 года обвиняемый возле своего дома в микрорайоне Вагжанова поругался со знакомым. В ходе ссоры он с силой нанес ему несколько ударов кулаками и металлическим прутом по голове. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте.
Следующей ночью обвиняемый с помощью приятеля, страдающего психическим заболеванием, погрузил тело своей жертвы в багажник автомобиля, отвез на местное кладбище, где закопал.
Поиски убитого мужчины по заявлению родственников велись почти месяц, пока не удалось установить обстоятельства его исчезновения и изобличить злоумышленника. В ограде его дома правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления, а в указанном им месте на кладбище под землей нашли тело потерпевшего.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 2 декабря 2023 года обвиняемый возле своего дома в микрорайоне Вагжанова поругался со знакомым. В ходе ссоры он с силой нанес ему несколько ударов кулаками и металлическим прутом по голове. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте.
Следующей ночью обвиняемый с помощью приятеля, страдающего психическим заболеванием, погрузил тело своей жертвы в багажник автомобиля, отвез на местное кладбище, где закопал.
Поиски убитого мужчины по заявлению родственников велись почти месяц, пока не удалось установить обстоятельства его исчезновения и изобличить злоумышленника. В ограде его дома правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления, а в указанном им месте на кладбище под землей нашли тело потерпевшего.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Тегиубийство