В Улан-Удэ пьяница оставил без света подъезд многоквартирного дома

9 марта в отдел полиции Октябрьского района обратилась работник управляющей компании с заявлением о краже электрокабеля из подъезда дома на улице Ключевской. Она сообщила, что утром в общедомовом чате жильцы написали, что на трёх этажах отсутствует свет. На месте выяснилось, что причина неполадки в вырванной из кабель-канала на этажах электропроводке. Общая длина похищенных фрагментов кабеля составила 45 метров, а ущерб – 5 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции отсмотрел записи с камеры видеонаблюдения, установленной на входе в подъезд.

«На кадрах было видно, как ранним утром из дома вышел мужчина с пакетом в руках. По внешнему виду и походке полицейский узнала в нём проживающего на обслуживаемом ею административном участке неоднократно судимого гражданина, ведущего асоциальный образ жизни. Позднее он был задержан оперативниками»,



- сообщили в МВД Бурятии.



43-летний улан-удэнец признался, что в чужом подъезде поздним вечером употреблял алкоголь. Там же переночевав, он наутро оборвал и похитил проводку – чтобы сдать в пункт приема металла и выручить деньги для дальнейшего распития спиртного.

За содеянное злоумышленник подвергнут уголовному преследованию по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется дознание.





Фото: Номер один