Кошка с котятами погибли на пожаре в Бурятии

Вечером 13 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании двухквартирного дома в селе Курумкан. К месту вызова были направлены пожарные 18-го Курумканского отряда в составе 3 человек и 2 единиц техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление в одной из квартир дома. Очаг возгорания находился в кухонной комнате и был потушен в течение 18 минут. Пострадавших нет: до прибытия пожарных из квартиры эвакуировались 2 человека. В результате пожара изнутри обгорела кухня на общей площади 15 кв.м., задохнулись 1 кошка и 3 котёнка», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС