Происшествия 14.03.2024 в 09:16

Кошка с котятами погибли на пожаре в Бурятии

Люди не пострадали – они успели выбежать из загоревшегося дома
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Текст: Андрей Константинов
Кошка с котятами погибли на пожаре в Бурятии
Вечером 13 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании двухквартирного дома в селе Курумкан. К месту вызова были направлены пожарные 18-го Курумканского отряда в составе 3 человек и 2 единиц техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось плотное задымление в одной из квартир дома. Очаг возгорания находился в кухонной комнате и был потушен в течение 18 минут. Пострадавших нет: до прибытия пожарных из квартиры эвакуировались 2 человека. В результате пожара изнутри обгорела кухня на общей площади 15 кв.м., задохнулись 1 кошка и 3 котёнка», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

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