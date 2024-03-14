Жительница Бурятии лишилась автомобиля за пьяную езду

В Гусиноозерске вынесли приговор местной жительнице. Установлено, что в январе 2019 года женщину привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в мае 2023 года после выпивки она вновь села за руль автомобиля, после чего ее задержали сотрудники ГИБДД.

Гусиноозерский городской суд с учетом мнения прокурора назначил виновной наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года.

На основании решения суда автомобиль «Toyota Corolla», на котором совершено преступление, обращен в доход государства. Приговор вступил в законную силу.