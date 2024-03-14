Происшествия 14.03.2024 в 09:34

Житель Улан-Удэ убил соседа поленом и чуть не отправил в гроб его приятеля

Пропив украденные у потерпевших деньги, злоумышленник сам сдался полиции
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ убил соседа поленом и чуть не отправил в гроб его приятеля
Вечером 10 марта в одном из домов на улице Подлесной в Улан-Удэ было обнаружено тело 53-летнего мужчины с травмами головы. Еще одного мужчину, находившегося на месте происшествия, госпитализировали с повреждениями различных частей тела и внутренних органов. Оперативники полиции и следователи Следственного комитета Бурятии приступили к расследованию нападения на горожан.

Долго искать злоумышленника не пришлось – он сам вскоре пришел в полицию с повинной. Им оказался 34-летний ранее судимый сосед убитого мужчины. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. Ему уже предъявлено обвинение.  

Как сообщили в Следственном комитете, в ночь на 10 марта обвиняемый пришел в гости к соседу, который находился дома в компании с приятелем, и стал распивать с ними спиртное. Позднее на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемый схватил полено и нанес им множество ударов соседу и его приятелю по голове и другим частям тела, после чего похитил у потерпевших телефоны и банковскую карту, а затем скрылся.

От полученных травм один из мужчин скончался на месте. Второй спустя некоторое время пришел в себя и смог обратиться за помощью. Злоумышленник в течение дня оплачивал похищенной картой покупки, а следующим утром добровольно явился в правоохранительные органы. Похищенные телефоны обнаружены у него в доме.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Квалификация действий мужчины будет дополнена после сбора полной доказательственной базы.

Фото: «Номер один»

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ЗУРХАЙ
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