Происшествия 14.03.2024 в 10:48
Прятала тело младенца в погребе
Под Новосибирском многодетная мать жила в доме с мертвым ребенком
Текст: КП-Новосибирск
В поселке Светлая Поляна Болотнинского района в погребе частного дома нашли тело новорожденного ребенка: об этом стало известно 13 марта. Выяснилось, что у матери умершего младенца уже есть трое сыновей, а ранее она бросила новорожденную дочь на остановке. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
История Натальи (имя изменено) облетела все новосибирские СМИ летом 2020 года: тогда женщина оставила младенца на остановке. Ребенка обнаружила деревенская медсестра и забрала в фельдшерский пункт. К делу подключилась полиция, стала искать нерадивую мать, быстро вышли на Наталью.
Многодетная мать плакала и пыталась оправдаться. Говорила, что муж сидит, а девочка родилась не от него. Уверяла, что боялась гнева супруга, и потому ото всех скрывала беременность. Потом Наталья даже хотела вернуть девочку, но к тому времени ее уже отдали в приемную семью.
В этот раз скрыть беременность не получилось: сельчане видели, что многодетная мать находится в положении.
- Она женщина крупная, но было понятно, что беременна. А на днях обратили внимание, что живот пропал — поняли, родила, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.
По предварительной информации, женщина на учете по беременности не стояла. Точная дата, когда она родила, пока устанавливается: по предварительной информации, около месяца назад. Тревогу же забили родственники Натали.
- В полицию о том, что младенец мертв, сообщила племянница Натальи. Правоохранители приехали, обыскали дом, и нашли малыша в ведре. Она его туда родила и спустила в подпол. Говорят, что ребенок родился мертвым, - говорят деревенские.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Ее уже назначили следователи в рамках начавшейся проверки.
Также к делу подключилась прокуратура Новосибирской области.
- В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики района, иных специалистов, работавших с данной семьей, - сообщили в ведомстве.
Фото: предоставлено Анной Тажеевой
История Натальи (имя изменено) облетела все новосибирские СМИ летом 2020 года: тогда женщина оставила младенца на остановке. Ребенка обнаружила деревенская медсестра и забрала в фельдшерский пункт. К делу подключилась полиция, стала искать нерадивую мать, быстро вышли на Наталью.
Многодетная мать плакала и пыталась оправдаться. Говорила, что муж сидит, а девочка родилась не от него. Уверяла, что боялась гнева супруга, и потому ото всех скрывала беременность. Потом Наталья даже хотела вернуть девочку, но к тому времени ее уже отдали в приемную семью.
В этот раз скрыть беременность не получилось: сельчане видели, что многодетная мать находится в положении.
- Она женщина крупная, но было понятно, что беременна. А на днях обратили внимание, что живот пропал — поняли, родила, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.
По предварительной информации, женщина на учете по беременности не стояла. Точная дата, когда она родила, пока устанавливается: по предварительной информации, около месяца назад. Тревогу же забили родственники Натали.
- В полицию о том, что младенец мертв, сообщила племянница Натальи. Правоохранители приехали, обыскали дом, и нашли малыша в ведре. Она его туда родила и спустила в подпол. Говорят, что ребенок родился мертвым, - говорят деревенские.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Ее уже назначили следователи в рамках начавшейся проверки.
Также к делу подключилась прокуратура Новосибирской области.
- В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики района, иных специалистов, работавших с данной семьей, - сообщили в ведомстве.
Фото: предоставлено Анной Тажеевой