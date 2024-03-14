Происшествия 14.03.2024 в 10:53

В Бурятии за звонки мошенников оштрафовали мобильного оператора

Оператор не заблокировал звонивших с подменных номеров
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за звонки мошенников оштрафовали мобильного оператора

Прокуратура Тункинского района проверила исполнение законодательства о связи в деятельности сотового оператора.

В июне 2023 года жительнице Тункинского района поступили телефонные звонки. Звонившие представлялись сотрудниками банка, полиции и сообщали, что с ее банковской карты кто-то пытается снять деньги. Якобы ей необходимо перевести деньги на безопасный счет. Звонившие использовали подменные номера телефонов.

В нарушение Федерального закона «О связи» оператор принял звонки с подменных номеров и не предпринял мер к их блокировке.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении оператора связи четыре дела об административном. Организации за каждое правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей. Решения суда не вступили в законную силу.


Фото: Номер один
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