В Бурятии за звонки мошенников оштрафовали мобильного оператора

Прокуратура Тункинского района проверила исполнение законодательства о связи в деятельности сотового оператора.

В июне 2023 года жительнице Тункинского района поступили телефонные звонки. Звонившие представлялись сотрудниками банка, полиции и сообщали, что с ее банковской карты кто-то пытается снять деньги. Якобы ей необходимо перевести деньги на безопасный счет. Звонившие использовали подменные номера телефонов.

В нарушение Федерального закона «О связи» оператор принял звонки с подменных номеров и не предпринял мер к их блокировке.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении оператора связи четыре дела об административном. Организации за каждое правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей. Решения суда не вступили в законную силу.