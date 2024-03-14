В Улан-Удэ потушили пожар в доме

Поздним вечером 13 марта на улице Николая Петрова в Улан-Удэ загорелся частный дом. Огонь увидели очевидцы и вызвали пожарных. До прибытия огнеборцев двое жильцов дома эвакуировались самостоятельно.«К моменту прибытия первых подразделений пожарных огонь охватил обшивку жилого строения и кровлю котельной. Существовала угроза распространения огня на мансардный этаж. 11 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации очага возгорания на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.Всего к тушению привлекались 15 пожарных и 4 единицы техники. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.Фото: МЧС Бурятии