Происшествия 14.03.2024 в 12:23

В Улан-Удэ потушили пожар в доме

Огонь увидели очевидцы, которые вызвали пожарных
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар в доме
Поздним вечером 13 марта на улице Николая Петрова в Улан-Удэ загорелся частный дом. Огонь увидели очевидцы и вызвали пожарных. До прибытия огнеборцев двое жильцов дома эвакуировались самостоятельно.

«К моменту прибытия первых подразделений пожарных огонь охватил обшивку жилого строения и кровлю котельной. Существовала угроза распространения огня на мансардный этаж. 11 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации очага возгорания на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.

Всего к тушению привлекались 15 пожарных и 4 единицы техники. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

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