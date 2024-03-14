Происшествия 14.03.2024 в 12:56

«Судья из Москвы» вытянул из улан-удэнской пенсионерки крупную сумму денег

Аферист пообещал пожилой женщине компенсацию за ранее приобретенные БАДы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Судья из Москвы» вытянул из улан-удэнской пенсионерки крупную сумму денег
13 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 74-летней местной жительницы. Пенсионерка поверила интернет-преступникам, сообщившим о возможности получить компенсацию за ранее приобретенные и оказавшиеся «пустышками» биологически-активные добавки (БАДы). Злоумышленникам она перечислила в общей сложности около 218 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, аферист позвонил пожилой женщине в конце февраля и представился судьей из Москвы. Он уведомил, что ей положена компенсация в размере почти полутора миллионов рублей за БАДы для укрепления суставов, которые она приобретала в 2022 году. По его словам, лечебные средства оказались подделкой и не несли никакой пользы. Мужчина добавил, что выплаты по ним уже произведены 9 гражданам.

Для получения компенсации горожанке оставалось лишь внести комиссию в размере 36 тысяч рублей. Однако после осуществления перевода выяснилось, что её сумма увеличилась и требуются еще 72 тысячи рублей. Затем понадобилось оплатить судебные издержки. Пошли в ход и иные надуманные мошенниками предлоги. К слову, потраченные улан-удэнкой деньги они обещали вернуть.

В результате за полторы недели пенсионерка лишилась около 218 тысяч рублей – как собственных средств, так и взятых взаймы у знакомых. Цепочку займов прервал зять, к которому пожилая женщина обратилась за очередной суммой в долг. Узнав, для чего нужны деньги, он увёл тещу в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Жителям Бурятии объяснили, как восстановить утерянные документы на недвижимость
14.03.2024 в 13:12
55-летний житель Бурятии погиб на СВО
14.03.2024 в 13:02
«Судья из Москвы» вытянул из улан-удэнской пенсионерки крупную сумму денег
14.03.2024 в 12:56
Артисты Русского драмтеатра исполнили знаменитую норвежскую пьесу
14.03.2024 в 12:40
В Бурятии туристы застряли на льду Байкала
14.03.2024 в 12:32
Улан-Батор разобьют на 42 зоны
14.03.2024 в 12:29
В Улан-Удэ потушили пожар в доме
14.03.2024 в 12:23
Женский вклад в Победу обсудили на форуме «Разговоры о важном для взрослых: Женский взгляд»
14.03.2024 в 12:03
В Бурятии водителя заставили заплатить компенсацию пешеходу
14.03.2024 в 11:38
В Бурятии выступят лучшие оперные певцы
14.03.2024 в 11:27
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Бурятии туристы застряли на льду Байкала
Спасатели выехали к ним на помощь
14.03.2024 в 12:32
В Улан-Удэ потушили пожар в доме
Огонь увидели очевидцы, которые вызвали пожарных
14.03.2024 в 12:23
В Бурятии за звонки мошенников оштрафовали мобильного оператора
Оператор не заблокировал звонивших с подменных номеров
14.03.2024 в 10:53
Прятала тело младенца в погребе
Под Новосибирском многодетная мать жила в доме с мертвым ребенком
14.03.2024 в 10:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru