«Судья из Москвы» вытянул из улан-удэнской пенсионерки крупную сумму денег

13 марта в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 74-летней местной жительницы. Пенсионерка поверила интернет-преступникам, сообщившим о возможности получить компенсацию за ранее приобретенные и оказавшиеся «пустышками» биологически-активные добавки (БАДы). Злоумышленникам она перечислила в общей сложности около 218 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, аферист позвонил пожилой женщине в конце февраля и представился судьей из Москвы. Он уведомил, что ей положена компенсация в размере почти полутора миллионов рублей за БАДы для укрепления суставов, которые она приобретала в 2022 году. По его словам, лечебные средства оказались подделкой и не несли никакой пользы. Мужчина добавил, что выплаты по ним уже произведены 9 гражданам.Для получения компенсации горожанке оставалось лишь внести комиссию в размере 36 тысяч рублей. Однако после осуществления перевода выяснилось, что её сумма увеличилась и требуются еще 72 тысячи рублей. Затем понадобилось оплатить судебные издержки. Пошли в ход и иные надуманные мошенниками предлоги. К слову, потраченные улан-удэнкой деньги они обещали вернуть.В результате за полторы недели пенсионерка лишилась около 218 тысяч рублей – как собственных средств, так и взятых взаймы у знакомых. Цепочку займов прервал зять, к которому пожилая женщина обратилась за очередной суммой в долг. Узнав, для чего нужны деньги, он увёл тещу в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.Фото: «Номер один»