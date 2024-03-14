В Бурятии воровку нашли на животноводческой ферме

В Тункинском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в кражах, совершенных полтора года назад в Улан-Удэ. 46-летняя женщина подрабатывала в сельской местности на животноводческой ферме.Как рассказали в МВД Бурятии, в октябре 2022 года женщина трудоустроилась в одно из кафе Улан-Удэ посудницей. Там она похитила из раздевалки мутоновую шубу коллеги. В чужой верхней одежде злоумышленница покинула точку общепита, где проработала около недели, и больше не вернулась. Ущерб составил 13 тысяч рублей.Спустя несколько дней женщина увидела на двери продуктового магазина объявление о наличии вакансии и решила устроиться в торговую точку. Подозреваемая обсудила с продавцом условия работы и, пока та, оставив её за кассовым аппаратом, вышла на улицу покурить, открыла кассу, забрала себе 7 тысяч рублей и скрылась.«Ранее женщина была неоднократно судима за преступления имущественного характера. Очередные кражи она совершила, будучи условно осужденной. По фактам новых краж возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»