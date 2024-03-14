Происшествия 14.03.2024 в 17:19

На озере в Бурятии утонула «Лада Гранта»

Авто опустилось на дно озера на глубину 9 метров
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Текст: Андрей Константинов
На озере в Бурятии утонула «Лада Гранта»
О происшествии на озере Гусиное сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7». Оно случилось еще утром 8 марта.

«67-летний житель Гусиноозерска, игнорируя требования запрещающих знаков, выехал на лед озера Гусиное на автомобиле «Лада Гранта». Двигался недалеко от полыньи. В результате чего транспортное средство провалилась под лед и затонуло», - рассказал старший инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по РБ

Глубина в месте провала составляет около 9 метров. Водитель в происшествии не пострадал, а пассажиров в автомобиле не было.

Фото: Селенга-инфо.24/7

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