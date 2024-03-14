На озере в Бурятии утонула «Лада Гранта»

О происшествии на озере Гусиное сообщили в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7». Оно случилось еще утром 8 марта.«67-летний житель Гусиноозерска, игнорируя требования запрещающих знаков, выехал на лед озера Гусиное на автомобиле «Лада Гранта». Двигался недалеко от полыньи. В результате чего транспортное средство провалилась под лед и затонуло», - рассказал старший инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по РБГлубина в месте провала составляет около 9 метров. Водитель в происшествии не пострадал, а пассажиров в автомобиле не было.Фото: Селенга-инфо.24/7