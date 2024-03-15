Происшествия 15.03.2024 в 09:23

В Улан-Удэ полиция разыскивает гулявшего с автоматом мужчину

Пока неизвестно, было ли оружие игрушечное или настоящее
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ полиция разыскивает гулявшего с автоматом мужчину

Накануне Бурятию облетела новость, что в Улан-Удэ очевидцы заметили мужчину, который держал в руке автомат. Непонятно – игрушечное ли было оружие или настоящее, однако ситуация все равно не на шутку взволновала горожан, повстречавших жителя в центре города.

О подозрительном инциденте улан-удэнцы сообщили в полицию. Как рассказали «Номер один» в пресс-службе МВД Бурятии, после сообщения на место происшествия незамедлительно направили экипажи патрульно-постовой службы полиции.

«Прибыв на место, полицейские осмотрели близлежащие улицы и дворы. При отработке сообщения подозреваемый мужчина не обнаружен. Проверочные мероприятия продолжаются»,

- сообщили правоохранители.

Полиция просит граждан, узнавших мужчину или обладающих информацией об инциденте, сообщить об этом дежурную часть УМВД России по г. Улан-Удэ по телефонам: 8(3012)21-02-02 или 102.


Фото: скриншот из группы ВК "Весь Улан-Удэ"

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