В Улан-Удэ полиция разыскивает гулявшего с автоматом мужчину

Накануне Бурятию облетела новость, что в Улан-Удэ очевидцы заметили мужчину, который держал в руке автомат. Непонятно – игрушечное ли было оружие или настоящее, однако ситуация все равно не на шутку взволновала горожан, повстречавших жителя в центре города.

О подозрительном инциденте улан-удэнцы сообщили в полицию. Как рассказали «Номер один» в пресс-службе МВД Бурятии, после сообщения на место происшествия незамедлительно направили экипажи патрульно-постовой службы полиции.

«Прибыв на место, полицейские осмотрели близлежащие улицы и дворы. При отработке сообщения подозреваемый мужчина не обнаружен. Проверочные мероприятия продолжаются»,



- сообщили правоохранители.



Полиция просит граждан, узнавших мужчину или обладающих информацией об инциденте, сообщить об этом дежурную часть УМВД России по г. Улан-Удэ по телефонам:



Фото: скриншот из группы ВК "Весь Улан-Удэ"