Происшествия 15.03.2024 в 09:38

В Улан-Удэ неизвестный выстрелил из пневматики в лицо женщине

Горожанка в этот момент стояла на балконе
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ неизвестный выстрелил из пневматики в лицо женщине

В столице Бурятии ранним утром 14 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от 49-летней улан-удэнки. Женщина сообщила, что стояла на балконе, где услышала характерный хлопок и почувствовала боль в подбородке. По предварительным данным, выстрел произошел из пневматического оружия,

На место происшествия незамедлительно выехала следственного- оперативная группа, сообщили в пресс-службе МВД Бурятии. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.


Фото: Номер один

Теги
оружие выстрел

Все новости

В Бурятии сообщили о минировании районной больницы
15.03.2024 в 11:04
В Бурятии пресекли незаконную перевозку лошадей
15.03.2024 в 10:45
Мужчина получил ожоги на пожаре в Бурятии
15.03.2024 в 10:23
В Бурятии неизвестный отстреливает кошек на улицах
15.03.2024 в 10:21
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
15.03.2024 в 10:11
В Бурятии работникам школ задерживали и недоплачивали зарплату
15.03.2024 в 09:54
В Бурятии осудили взяточника из Монголии
15.03.2024 в 09:40
В Улан-Удэ неизвестный выстрелил из пневматики в лицо женщине
15.03.2024 в 09:38
У умерших жителей Бурятии будут забирать почки
15.03.2024 в 09:25
В Улан-Удэ полиция разыскивает гулявшего с автоматом мужчину
15.03.2024 в 09:23
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Бурятии сообщили о минировании районной больницы
Из медучреждения эвакуировали персонал и пациентов
15.03.2024 в 11:04
Мужчина получил ожоги на пожаре в Бурятии
В Таксимо пожарные два часа тушили дом и гараж
15.03.2024 в 10:23
В Бурятии неизвестный отстреливает кошек на улицах
Несколько случаев подряд произошли в Гусиноозерске
15.03.2024 в 10:21
В Бурятии осудили взяточника из Монголии
Иностранец пытался подкупить таможенника, чтобы избежать осмотра автобуса
15.03.2024 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru