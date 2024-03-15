В Улан-Удэ неизвестный выстрелил из пневматики в лицо женщине

В столице Бурятии ранним утром 14 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от 49-летней улан-удэнки. Женщина сообщила, что стояла на балконе, где услышала характерный хлопок и почувствовала боль в подбородке. По предварительным данным, выстрел произошел из пневматического оружия,

На место происшествия незамедлительно выехала следственного- оперативная группа, сообщили в пресс-службе МВД Бурятии. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.





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