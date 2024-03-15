Происшествия 15.03.2024 в 10:23
Мужчина получил ожоги на пожаре в Бурятии
В Таксимо пожарные два часа тушили дом и гараж
Текст: Андрей Константинов
Ночью 15 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Таксимо Муйского района. К месту вызова были направлены пожарные 14-го Муйского отряда ГПС РБ и пожарной команды аэропорта в составе 11 человек и 3 единиц техники.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом и пристроенный к нему гараж. Возгорание было потушено в течение 2 часов на площади 110 кв.м. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина: он получил ожог головы и левого плеча 1-2 степени», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорание стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом и пристроенный к нему гараж. Возгорание было потушено в течение 2 часов на площади 110 кв.м. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина: он получил ожог головы и левого плеча 1-2 степени», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорание стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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