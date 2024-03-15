Мужчина получил ожоги на пожаре в Бурятии

Ночью 15 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Таксимо Муйского района. К месту вызова были направлены пожарные 14-го Муйского отряда ГПС РБ и пожарной команды аэропорта в составе 11 человек и 3 единиц техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем был охвачен жилой дом и пристроенный к нему гараж. Возгорание было потушено в течение 2 часов на площади 110 кв.м. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина: он получил ожог головы и левого плеча 1-2 степени», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорание стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС