Происшествия 15.03.2024 в 11:04

В Бурятии сообщили о минировании районной больницы

Из медучреждения эвакуировали персонал и пациентов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии сообщили о минировании районной больницы

В местных телеграм-каналах сообщают, что из Кяхтинской центральной районной больницы эвакуировали медперсонал и пациентов. Несколько видеороликов с места событий разметили в паблике «BLOG_KYAHTA». Судя по кадрам, люди стоят на улице, здание огородили, на место прибыли спецслужбы. 

«Тревога не учебная, минирование больницы. Электронная информация пришла на почту администрации МО «Город Кяхта». Работают саперы, МВД, военные. Пациентов эвакуировали», - привели в тг-канале комментарий главного врача Кяхтинской ЦРБ Туяны Будаевой.


В группе также добавили, что в связи с проверкой на сегодня отменяется прием пациентов. На месте до вечера будут работать сотрудники спецслужб. Информация уточняется.

 
Фото:  "Номер один", скриншоты из тг-канал «BLOG_KYAHTA»

Теги
кяхтинский район ЦРБ больница минирование

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