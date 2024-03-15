В Улан-Удэ директор турагентства обманула клиентов на 2,5 миллиона

В столице Бурятии руководитель одного из турагентств решила разбогатеть, но способ для этого выбрала незаконный. Женщина брала деньги с желающих отдохнуть за рубежом, но все средства присваивала себе, а клиенты остались ни с чем.Свою преступную деятельность 40-летняя бизнесмен-вумен осуществляла в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года. Улан-удэнцы обращались в туристическое агентство для покупки путевок в разные страны мира (Египет, Таиланд, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты) и заключали договоры на туристические продукты.Однако директор турагентства каких-либо действий по подбору, бронированию и оплате туров не предприняла. Вверенные ей денежные средства в общей сумме более 2,5 млн рублей женщина не возвратила, а присвоила себе. Всего ей удалось обмануть 21 клиента.- Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя турагентства, укравшего деньги 21 клиента турагентства. Она признана виновной в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере), - сообщает прокуратура Октябрьского района.Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.Приговор не вступил в законную силу, прокуратура намерена его обжаловать.Фото: «Номер один»