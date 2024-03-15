В Бурятии передали в суд дело об убийстве на страусиной ферме

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь с 21 на 22 декабря 2023 года обвиняемый и 51-летний потерпевший распивали спиртное в доме на территории страусиной фермы, где проживали и работали. После чего на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. В её ходе обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им мужчине удар в шею, а также множественные удары в область головы, тела и конечностей. От полученных ран потерпевший умер на месте.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии