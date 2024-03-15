Происшествия 15.03.2024 в 13:36

В Бурятии передали в суд дело об убийстве на страусиной ферме

В преступлении обвиняется 41-летний житель Иволгинского района
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии передали в суд дело об убийстве на страусиной ферме
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Иволгинского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь с 21 на 22 декабря 2023 года обвиняемый и 51-летний потерпевший распивали спиртное в доме на территории страусиной фермы, где проживали и работали. После чего на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. В её ходе обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им мужчине удар в шею, а также множественные удары в область головы, тела и конечностей. От полученных ран потерпевший умер на месте.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии передали в суд дело об убийстве на страусиной ферме
15.03.2024 в 13:36
В Улан-Удэ скоро закроют зимнюю переправу в микрорайон Мостовой
15.03.2024 в 12:53
В Бурятии сняли юмористический детектив о Байкале
15.03.2024 в 12:49
В Бурятии проголосовали Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и митрополит Иосиф
15.03.2024 в 12:47
В Бурятии бабушка отмечает 100-летний юбилей в доме-интернате
15.03.2024 в 12:42
В Улан-Удэ из-за поджога 15 человек остались без крыши над головой
15.03.2024 в 12:41
В Улан-Удэ директор турагентства обманула клиентов на 2,5 миллиона
15.03.2024 в 12:28
В Бурятии отмечают День защиты бельков
15.03.2024 в 11:26
В Бурятии стартовали выборы президента России
15.03.2024 в 11:05
В Бурятии сообщили о минировании районной больницы
15.03.2024 в 11:04
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Улан-Удэ директор турагентства обманула клиентов на 2,5 миллиона
Жертвами нечистоплотной бизнес-вумен стали 21 человек
15.03.2024 в 12:28
В Бурятии сообщили о минировании районной больницы
Из медучреждения эвакуировали персонал и пациентов
15.03.2024 в 11:04
Мужчина получил ожоги на пожаре в Бурятии
В Таксимо пожарные два часа тушили дом и гараж
15.03.2024 в 10:23
В Бурятии неизвестный отстреливает кошек на улицах
Несколько случаев подряд произошли в Гусиноозерске
15.03.2024 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru